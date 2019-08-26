Сегодня на западе Украины ожидаются дожди с грозами

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В Киеве облачно, но без осадков, днем до +28

Погода в Украине в понедельник, 26 августа, принесет грозовые дожди в западные области, днем температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Как сообщают украинские синоптики, в понедельник на большинстве территории Украины будет сухо и жарко. Дожди с грозами возможны только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Средняя дневная температура воздуха по Украине будет колебаться от +27 до +30, ночью столбики термометров покажут от +13 до +18. В южных областях возможно повышение температуры до +33, ночью ожидается от +17 до +21.

В Крыму также без осадков и тепло. Днем температура будет колебаться от +30 до +32, ночью от +18 до +20.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице в понедельник, 26 августа, будет облачно и тепло, осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится, в сравнении с предыдущим днем, и будет держаться в пределах +26...+28 градусов, ночью ожидается от +13 до +15 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что антициклон Corina принесет в Украину сухую и теплую погоду. Она также прогнозировала небольшие периодические дожди в Карпатах и прикарпатских областях.