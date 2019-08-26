Сьогодні на заході України очікуються дощі з грозами

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У Києві хмарно, але без опадів, вдень до +28

Погода в Україні у понеділок, 26 серпня, принесе грозові дощі у деякі західні області, вдень температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Як повідомляють українські синоптики, у понеділок на більшості території України буде сухо та спекотно. Дощі з грозами можливі лмше в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Середня денна температура повітря по Україні коливатиметься від +27 до +30, вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +18. У південних областях можливе підвищення температури до +33, вночі очікується від +17 до +21.

У Криму також без опадів та тепло. Вдень температура коливатиметься від +30 до +32, вночі від +18 до +20.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці в понеділок, 26 серпня, буде хмарно та тепло, опадів не очікується. Температура повітря вдень підвищиться, в порівнянні з попереднім днем, та триматиметься в межах +26...+28 градусів, вночі очікується від +13 до +15 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що антициклон Corina принесе в Україну суху та теплу погоду. Вона також прогнозувала невеликі періодичні дощі в Карпатах та в прикарпатських областях.