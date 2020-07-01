В Украине отменили госмонополию на производство спирта: закон введен в действие

Закон президента Владимира Зеленского, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта, сегодня, 1 июля, вводится в действие. При этом он вступил в силу с 14 декабря 2019 года.

Согласно закону, производить спирт этиловый (в том числе в качестве лекарственного средства), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят, биоэтанол могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, имеющие соответствующую лицензию.

При этом в законе прописано, что до 1 января 2024 года импортируют спирт этиловый, спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это правительством.

С 1 июля 2021 года разрешили ввод в эксплуатацию и выдачу разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.

Лица, которые приобрели имущество госпредприятия "Укрспирт", а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательства по сохранению видов деятельности и не менее 70 процентов штатных единиц, задействованных в производстве по состоянию на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.

Согласно документу, до 1 января 2024 года алкогольные напитки для реализации на территории Украины будут производить с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, которые имеют статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом Украины.

При этом запрещается участие в приватизации, аренде госпредприятий - производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лиц, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Напомним, 11 декабря 2019 года глава государства подписал свой закон, а 13 декабря он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

В начале декабря 2019-го во втором чтении Рада одобрила законопроект № 2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта, за проект закона проголосовали 284 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в середине ноября ВР в первом чтении приняла за основу законопроект №2300, которым предлагалось отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Отметим также, в антикоррупционном комитете не увидели признаков коррупции в законе президента Владимира Зеленского о демонополизации спирта.