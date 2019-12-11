Президент подписал свой закон об отмене госмонополии на производство спирта

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отмена госмонополии предусматривается с июля 2020 года

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2300, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Согласно закону, производство спирта этилового (в том числе в качестве лекарственного средства), спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, зернового дистиллята, биоэтанола осуществляется субъектами хозяйствования независимо от формы собственности, имеющими соответствующую лицензию.

При этом в законе прописано, что до 1 января 2024 года импорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляется только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это правительством.

С 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.

Лица, которые приобрели имущество Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Государственное предприятие "Укрспирт"), а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательства по сохранению видов деятельности и не менее 70 процентов штатных единиц, задействованных в производстве состоянию на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.

Согласно документу, до 1 января 2024 года производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины осуществляется с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров соответствии с Таможенным кодексом Украины.

При этом запрещается участие в приватизации, аренде госпредприятий - производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лиц, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Напомним, в начале декабря во втором чтении одобрила законопроект № 2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта, за проект закона проголосовали 284 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в середине ноября ВР в первом чтении приняла за основу законопроект №2300, которым предлагалось отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Отметим также, в антикоррупционном комитете не увидели признаков коррупции в законе президента Владимира Зеленского о демонополизации спирта.