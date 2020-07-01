В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту: закон набрав чинності

Закон президента Володимира Зеленського, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту, сьогодні, 1 липня, вводиться у дію. При цьому він набув чинності з 14 грудня 2019 року.

Відповідно до закону, виробляти спирт етиловий (у тому числі у якості лікарського засобу), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят, біоетанол можуть суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

При цьому в законі прописано, що до 1 січня 2024 року імпортують спирт етиловий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий тільки державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це урядом.

З 1 липня 2021 року дозволили введення в експлуатацію і видачу дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

Особи, які придбали майно держпідприємства "Укрспирт", а також підприємства концерну "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, повинні взяти на себе зобов'язання щодо збереження видів діяльності і не менше 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

Згідно з документом, до 1 січня 2024 року алкогольні напої для реалізації на території України будуть виробляти з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, які мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.

При цьому забороняється участь у приватизації, оренді держпідприємств - виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаного державою-агресором по відношенню до України відповідно до законодавства, та осіб, які прямо або побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах.

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року глава держави підписав свій закон, а 13 грудня він був опублікований у парламентській газеті "Голос України".

На початку грудня 2019-го у другому читанні Рада схвалила законопроект № 2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту, за проект закону проголосували 284 нардепа.

Як писало РБК-Україна, в середині листопада ВР у першому читанні прийняла за основу законопроект №2300, яким пропонувалося скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

Відзначимо також, в антикорупційному комітеті не побачили ознак корупції у законі президента Володимира Зеленського про демонополізацію спирту.