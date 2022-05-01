Сегодня возможна эвакуация жителей Мариуполя: в горсовете назвали место и время сбора

Сегодня, 1 мая, возможна эвакуация мирных жителей из Мариуполя. Желающих уехать из осажденного города просят собраться в 16:00 возле торгового центра "Порт Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

В горсовете призвали родственников и знакомых жителей Мариуполя связаться с ними любыми доступными способами. "Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - уточняется в сообщении.

"Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье", - говорится в сообщении горсовета.

Напомним, вчера, 30 апреля, из "Азовстали" удалось эвакуировать первых 20 гражданских, среди которых дети и женщины.

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