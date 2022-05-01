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Сьогодні можлива евакуація жителів Маріуполя: у міськраді назвали місце і час збору

Фото: сьогодні може відбутися евакуація мирних жителів з Маріуполя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 1 травня, можлива евакуація мирних жителів з Маріуполя. Охочих виїхати з обложеного міста просять зібратися о 16:00 біля торгового центру "Порт Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольська міська рада.

"Офіційно. Сьогодні можлива Евакуація мирного населення з Маріуполя в Запоріжжя", - йдеться в повідомленні міськради.

Збір бажаючих виїхати призначений на 16:00 біля торгово-розважального центру (ТРЦ) "Порт Сіті".

У міськраді закликали родичів і знайомих жителів Маріуполя зв'язатися з ними будь-якими доступними способами. "Телефонуйте, пишіть і говорите, що є можливість виїхати в Запоріжжя, де безпечно", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 30 квітня, з "Азовсталі" вдалося евакуювати перших 20 громадянх, серед яких діти і жінки.

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