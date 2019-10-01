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Сегодня в Украине водителям за городом нужно ездить с включенными фарами

Новости » Общество    01.10.2019 - 08:30
Сегодня в Украине водителям за городом нужно ездить с включенными фарами
Иллюстративное фото (oo-osa.org)

Требование будет действовать до 1 мая

В Украине с сегодняшнего дня, 1 октября, водители обязаны в дневное время суток ездить за городом с включенными фарами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской полиции в Facebook.

Как сообщается, ​​​​с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

"Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток. Управляйте ответственно!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в понедельник, 23 сентября, на ремонт закрыли пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса. Первый этап работ планируется завершить до конца года. Во время этого этапа путепровод будет закрыт для пешеходов. На сооружении заменят прогоны, построят новые опоры, ступени, а для удобства пользования - лифты.

Кроме того, с вечера 26 сентября по 7 октября будет ограничено движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением противоаварийных работ

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