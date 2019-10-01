Сьогодні в Україні водіям за містом потрібно їздити з увімкненими фарами

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Вимога буде діяти до 1 травня

В Україні з сьогоднішнього дня, 1 жовтня, водії зобов'язані в денний час доби їздити за містом з увімкненими фарами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської поліції у Facebook.

Як повідомляється, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

"Це вимога ПДР є обов'язковим для виконання в будь-який час доби. Управляйте відповідально!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві в понеділок, 23 вересня, на ремонт закрили пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса. Перший етап робіт планується завершити до кінця року. Під час цього етапу шляхопровід буде закритий для пішоходів. На спорудженні замінять прогони, побудують нові опори, щаблі, а для зручності користування - ліфти.

Крім того, з вечора 26 вересня по 7 жовтня буде обмежено рух на шляхопроводі на перехресті вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням протиаварійних робіт