В Киеве закрыли на ремонт пешеходный мост

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ремонт обещают завершить до конца мая 2020 года.

В Киеве в понедельник, 23 сентября, на ремонт закрыли пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, начат ремонт пешеходного моста на ул. Леся Курбаса (от улицы Тулузы до улицы Серкова).

"Первый этап работ планируется завершить до конца года. Во время этого этапа путепровод будет закрыта для пешеходов", - говорится в сообщении.

В частности, на сооружении заменят прогоны, построят новые опоры, ступени, а для удобства пользования - лифты.

Весь комплекс работ должны завершить до конца мая 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября. После завершения работ, до 10 ноября, будут проведены работы по восстановлению покрытия проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров - фигурными элементами мощения.

Кроме того, с 19 сентября к столице со стороны города Борисполя ограничили въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Ограничения действуют каждое утро с 07:00 до 10:00. Ограничения на въезд действуют на постоянной основе.