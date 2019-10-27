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Сьогодні в Україні тепло, місцями до +21

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні тепло, місцями до +21
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно, вдень до +17

Погода в Україні у неділю, 27 жовтня, буде хмарною та теплою, зокрема, в західних областях очікується до +21. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні погодна ситуація в Україіні залишиться без змін. Температура повітря по країні вдень коливатиметься від +15 до +17. У західних областях термометри покажуть від +17 до +21. Вночі температура повітря опуститься до +5...+9 градусів. Опадів сьогодні не очікується.

У Криму сьогодні хмарно, вдень очікується від +15 до +17. Вночі стовпчики термометрів на півострові покажуть +6...+8 градусів.

Сьогодні в Україні тепло, місцями до +21

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні прогнозується хмарна та суха погода. Вдень температура повітря у Києві підніметься до +15...+17 градусів, вночі очікується похолодання до +7...+9. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Сьогодні в Україні тепло, місцями до +21

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що сьогодні, 27 жовтня, в Україні можливий туман та зниження температури до +4 градусів. Температура вдень коливатиметься від +13 до +18.

Наступного тижня в Києві очікується мокрий сніг На наступних вихідних в Україну прийдуть морози з мокрим снігом
Новини України Гідрометцентр
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