Сегодня в Украине тепло

Погода в Украине 26 октября будет теплой, в частности в западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях будет очень тепло. Днем ожидается +17+19. В частности, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях днем ожидается +19+21. В Киевской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях тоже тепло, но облачно. Там температура воздуха днем достигнет +16+18. Впрочем, в Полтавской областях будет +14+16.

На севере страны будет немного прохладнее. Днем температура воздуха достигнет +15+17, ночью ожидается +5+7. В восточных областях, а именно в Луганской и Донецкой, днем будет +14+17, ночью +3+5. На юге страны завтра будет тепло, днем ожидается +17+19, ночью +8+12.

Прогноз в Киеве

В столице в субботу будет тепло. Днем ожидается +16+18, ночью +7+9.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, на следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом.