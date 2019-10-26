Сьогодні в Україні тепло

Погода в Україні 26 жовтня буде теплою, зокрема в західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях буде дуже тепло. Вдень очікується +17+19. Зокрема, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях вдень очікується +19+21. У Київській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській областях теж тепло, але хмарно. Там температура повітря вдень сягне +16+18. Втім, у Полтавській областях буде +14+16.

На півночі країни буде трохи прохолодніше. Вдень температура повітря досягне +15+17, вночі очікується +5+7. У східних областях, а саме у Луганській і Донецькій, вдень +14+17, вночі +3+5. На півдні країни завтра буде тепло, вдень очікується +17+19, вночі +8+12.

Прогноз в Києві

У столиці в суботу буде тепло. Вдень очікується +16+18, вночі +7+9.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, на наступних вихідних в Україну прийдуть морози з мокрим снігом.