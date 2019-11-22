ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня в Украине ожидаются заморозки до -12

Новости » Общество     22.11.2019 - 08:00
Сегодня в Украине ожидаются заморозки до -12
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Киеве ночью похолодает до -8 градусов

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, будет прохладной, местами возможны ночные заморозки до -12 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, средняя температура днем по Украине будет колебаться от +3 до -2 градусов, в Закарпатской области днем ожидается от +8 до +10. Ночью в северных, центральных и южных областях температура воздуха опустится до -5...-9 градусов, на востоке будет холоднее - до -9...-12. В западных областях ночью от 0 до -2, а на Закарпатье прогнозируют от +4 до +6.

Сегодня в Украине ожидаются заморозки до -12

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также прогнозируют прохладную погоду. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от -1 до -3. Ночью термометры в столице покажут от -6 до -8 градусов. Ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/сек.

Сегодня в Украине ожидаются заморозки до -12

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что сегодня, 22 ноября, на большинстве территории Украины ожидается штормовой ветер, местами порывы достигнут 30 м/сек. На Азовском море ожидаются волны высотой до 2 метров.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что 22 ноября в восточных областях Украины похолодает до -12 градусов, на остальной территории ожидаются заморозки до -7.

Синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине В Украину идут заморозки
Новости Украины Гидрометцентрзаморозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь