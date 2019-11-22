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Сьогодні в Україні очікуються заморозки до -12

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні очікуються заморозки до -12
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У Києві вночі похолодає до -8 градусів

Погода в Україні у п'ятницю, 22 листопада, буде прохолодною, подекуди можливі нічні заморозки до -12 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні середня температура вдень по Україні коливатиметься від +3 до -2 градусів, у Закарпатській області вдень очікується від +8 до +10. Вночі у північних, центральних та південних областях температура повітря опуститься до -5...-9 градусів, на сході буде найхолодніше - до -9...-12. У західних областях вночі від 0 до -2, а на Закарпатті прогнозують від +4 до +6.

Сьогодні в Україні очікуються заморозки до -12

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують прохолодну погоду. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від -1 до -3. Вночі термометри у столиці покажуть від -6 до -8 градусів. Очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с.

Сьогодні в Україні очікуються заморозки до -12

Нагадаємо, раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що сьогодні, 22 листопада, на більшості території України очікується штормовий вітер, пориви місцями досягнуть 30 м/с. На Азовському морі очікуються хвилі, висотою до 2 метрів.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 22 листопада у східних областях України похолодає до -12 градусів, на решті території очікуються заморозки до -7.

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