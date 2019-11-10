Сегодня в Украине облачно, на западе дожди

Погода в Украине в воскресенье, 10 ноября, будет облачной на всей территории, в западных областях возможны дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня на западе ожидается дождливая погода, на остальной территории будет сухо, но облачно. Днем температура воздуха в восточных, западных, северных и центральных областях будет колебаться от +11 до +16. На юге термометры днем покажут от +16 до +19.

Ночью температура воздуха на большинстве территории снизится до +6...+9 градусов. В южных областях ночью будет теплее, от +9 до +11 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет сухо и облачно. Днем термометры киевлян покажут от +12 до + 14 градусов, ночью температура снизится до +9...+11 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 10 ноября, к концу первой половины дня в Украине ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман также ожидается в Киеве и Киевской области.