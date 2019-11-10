Сьогодні в Україні хмарно, на заході дощі

Погода в Україні у неділю, 10 листопада, буде хмарною на всій території, у західних областях можливі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні на заході очікується дощова погода, на решті території буде сухо, але хмарно. Вдень температура повітря у східних, західних, північних та центральних областях коливатиметься від +11 до +16. На півдні термометри вдень покажуть від +16 до +19.

Вночі температура повітря на більшості території знизиться до +6...+9 градусів. У південних областях вночі буде тепліше, від +9 до +11 градусів.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та хмарно. Вдень термометри киян покажуть від +12 до 14 градусів, вночі температура знизиться до +9...+11 градусів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 листопада, до кінця першої половини дня в Україні очікується погіршення видимості через туман. Видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман також очікується у Києві та Київській області.