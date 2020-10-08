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Метеорологическое лето продолжается: в Киеве обновлен еще один температурный рекорд

Киев, Четверг 08 октября 2020 10:33
Метеорологическое лето продолжается: в Киеве обновлен еще один температурный рекорд
Фото: дождь в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Киевляне пережили вторую подряд самую теплую ночь в истории наблюдений

Ночь на четверг, 8 октября, в Киеве, как и предыдущая, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Впервые с 1881 года температура не опустилась ниже 15,1 градусов тепла.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 13,6 градусов 1893 года превышено на 1,5 градусов.

Кроме того, 7 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков - 39 мм, что на 11 мм больше чем в 1905 году.

Напомним, ночь на среду, 7 октября, в Киеве оказалась самой теплой в истории, ведь температура не опустилась ниже 14,5 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение 13,8 градусов 1893 года превышено на 0,7 градусов. Как отметили синоптики, метеорологическое лето в столице продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 100-летней давности 1909 года. Среднемесячная температура воздуха сентября 2020 года в Киеве составила 18,4 градуса тепла, что превысило климатическую норму на 4,5 градусов.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина заявил, что "бабье лето" следует ожидать в октябре.

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