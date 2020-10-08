"Бабье лето" продлится в Украине еще неделю

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Теплая погода продержится до середины следующей недели

Температура на территории Украины превышает климатическую норму на 3-11 градусов. Теплая погода продержится как минимум до середины следующей недели - до 14 октября.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"До Покрова еще сохранится теплая погода", - сказала она.

Как напомнила синоптик, "бабьим летом" считается достаточно длительный период теплой сухой погоды.

"Можно сказать, что на юге и востоке, где нет дождей, продолжается "бабье лето". А вот на западе и севере идут дожди, поэтому это просто теплая осенняя погода", - отметила Голеня.

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток в большинстве западных и Житомирской области ожидаются дожди, на остальной территории - без осадков. В пятницу, 9 октября, по Украине температура ожидается 14-20 градусов, на востоке и юге - до 24-27 градусов тепла.

Как отметила синоптик, периоды сухой и теплой погоды будут наблюдаться по всей Украине. Но кое-где "бабье лето" будет кратковременным - один-два дня. "В северо-западной части Украины все равно будут небольшие дожди", - сказала она.

Напомним, ночь на четверг, 8 октября, в Киеве, как и предыдущая, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

Отметим, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина заявил, что "бабье лето" следует ожидать в октябре.