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Сьогодні в Україні буде сухо та до +23 градусів

Україна, П'ятниця 09 жовтня 2020 08:00
Сьогодні в Україні буде сухо та до +23 градусів
Фото: осінь в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні практично на всій території країни буде сухо. Температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +23 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Невеликі дощі очікуються лише в Одеській області. На решті території країни буде сухо, з мінливою хмарністю.

Температура вдень на заході буде +15 +19 градусів. Вночі +9+13 окрім Львівської та Волинської областей, де очікується +6+9 градусів. У центральних і північних областях температура повітря вдень становитиме +19 +21 градусів, вночі +11 +13. У східних і південних регіонах вдень від +20 до +23 градусів, вночі +11 +13, окрім Луганської та Донецької областей - там +6 +8 градусів.

Сьогодні в Україні буде сухо та до +23 градусів

Прогноз в Києві

У столиці без опадів. Температура повітря вдень буде від +19 до +21 градуса. Вночі +12 +14.

Сьогодні в Україні буде сухо та до +23 градусів

Раніше повідомлялося, що в Україну повертається бабине літо", яке триватиме до середини наступного тижня. При цьому температура повітря в країні перевищує кліматичну норму на 3-11 градусів.

Також РБК-Україна писало, що в Києві дві ночі поспіль ставали найтеплішими за всю історію спостережень.

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