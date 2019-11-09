Сегодня в Украине будет преимущественно сухо

В Киеве ожидается небольшой дождь, днем до +17
Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет преимущественно сухой, лишь местами возможны небольшие осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По данным украинских синоптиков, сегодня дожди стоит ждать в Киевской, Житомирской и Черниговской областях. На остальной территории Украины будет сухо и малооблачно. Днем температура будет колебаться в пределах +11...+17 градусов, в южных и Закарпатской областях местами до +19...+20.
Ночью температура воздуха на большинстве территории будет держаться в пределах +8...+10, в восточных и северных областях похолодает до +6...+8 градусов. На юге ночью термометры покажут от +9 до +12.
В столице сегодня синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение суток. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от +15 до +17, ночью похолодает до +8...+10 градусов. Ожидается умеренный юго-восточный ветер до 12 м/сек.
Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что сегодня, 9 ноября, в западных, северных и центральных областях в ночные и утренние часы возможны осадки. Днем в Украине осадков не ожидается.