Сьогодні в Україні буде переважно сухо

Погода в Україні у суботу, 9 листопада, буде переважно сухою, лише місцями можливі невеликі опади. Про це повідомляє Український гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні дощі варто чекати у Київській, Житомирській та Чернігівській областях. На решті території України буде сухо та малохмарно. Вдень температура коливатиметься в межах +11...+17 градусів, у південних та Закарпатській областях подекуди до +19...+20.

Вночі температура повітря на більшості території триматиметься в межах +8...+10, у східних та північних областях похолодає до +6...+8 градусів. На півдні вночі термометри покажуть від +9 до +12.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні синоптики прогнозують невеликий дощ впродовж доби. Температура повітря вдень у Києві коливатиметься від +15 до +17, вночі похолодає до +8...+10 градусів. Очікується помірний південно-східний вітер до 12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 9 листопада, у західних, північних та центральних областях у нічні та ранкові години можливі опади. Вдень в Україні опадів не очікується.