Сегодня Украина матчем с Нидерландов стартует на Евро: что известно и где смотреть

К бою готовы

Кадровых проблем у желто-синих перед встречей с Нидерландами нет. По словам Шевченко Виктор Цыганков уже восстановился и готовится к поединку в общей группе. Также наставник отметил готовность к матчу и Тараса Степаненко. При этом о составе коуч украинской сборной говорить не стал.

"Я о составе говорить не буду. Я определился с ним на 99 процентов, но состав вы узнаете завтра перед игрой", - сказал Шевченко.

При этом главный тренер Украины отметил, что атмосфера в команде прекрасная, а футболистам не нужна дополнительная мотивация.

"У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы завтра будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы… достичь того положительного результата, на который мы будем заслуживать", - добавил Шевченко.

Схема от Нидерландов

В свою очередь наставник оранжевых Франк де Бур даже раскрыл то, по какой схеме Нидерланды планируют играть с Украиной.

"Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол, и мы также хотим делать при схеме в 3-5-2. Мы хотим контролировать игру, и тогда вингбэки должны располагаться довольно высоко. Мы все равно начинаем против Украины с 3-5-2, а потом будем смотреть по ходу игры. Может быть, мы также начнем со схемы 4-3-3. Пока я не решил", - сказал де Бур.

При этом за Нидерланды точно с украинцами не сыграет один из основных центрбэков Маттейс де Лигт, который неделю назад повредил пах.

"Мы не хотим им (де Лигтом - ред.) рисковать, потому что у нас впереди еще будут два ответственных матча на групповом этапе. Если бы этот матч был решающим, мы бы могли попробовать поставить его в состав", - заявил де Бур.

Прогноз букмекеров

Букмекеры особо в Украину не верят - на победу желто-синих дают коэффициент аж 6.7, на победу Нидерландов - 1.61, на ничью - 3.9.

Предположительные составы

УКРАИНА

Бущан - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков - Яремчук

Нидерланды

Стекеленбург - де Врей, Тимбер, Блинд - Думфрис, Ф. де Йонг, де Роон, Вейналдум, Вейндал - Депай, Вегхорст

Где смотреть

Поединок пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф арене". Транслировать в Украине поединок будет ТРК "Украина" и телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало матча в 22:00.