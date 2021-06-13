Сьогодні Україна матчем з Нідерландів стартує на Євро: що відомо і де дивитися

До бою готові

Кадрових проблем у жовто-синіх перед зустріччю з Нідерландами немає. За словами Шевченка Віктор Циганков вже відновився і готується до поєдинку в загальній групі. Також наставник відзначив готовність до матчу і Тараса Степаненка. При цьому про склад коуч української збірної говорити не став.

"Я про склад говорити не буду. Я визначився з ним на 99 відсотків, але склад Ви дізнаєтеся завтра перед грою", - сказав Шевченко.

При цьому головний тренер України зазначив, що атмосфера в команді прекрасна, а футболістам не потрібна додаткова мотивація.

"У нас є чіткий план. Сучасний футбол вимагає певного балансу і в обороні, і в атаці. Якщо ми завтра будемо дотримуватися його, правильно захищатися і атакувати, думаю, у нас будуть шанси... досягти того позитивного результату, на який ми будемо заслуговувати", - додав Шевченко.

Схема від Нідерландів

Своєю чергою наставник помаранчевих Франк де Бур навіть розкрив те, за якою схемою Нідерланди планують грати з Україною.

"Ми завжди намагаємося грати в домінуючий футбол, і ми також хочемо робити при схемі в 3-5-2. Ми хочемо контролювати гру, і тоді вінгбеки повинні розташовуватися досить високо. Ми все одно починаємо проти України з 3-5-2, а потім будемо дивитися по ходу гри. Може бути, ми також почнемо з схеми 4-3-3. Поки я не вирішив", - сказав де Бур.

При цьому за Нідерланди точно з українцями не зіграє один з основних центрбеків Маттейс де Лігт, який тиждень тому пошкодив пах.

"Ми не хочемо їм (де Лігтом - ред.) ризикувати, тому що у нас попереду ще будуть два відповідальних матчі на груповому етапі. Якби цей матч був вирішальним, ми б могли спробувати поставити його до складу", - заявив де Бур.

Прогноз букмекерів

Букмекери особливо в Україну не вірять - на перемогу жовто-синіх дають коефіцієнт аж 6.7, на перемогу Нідерландів - 1.61, на нічию - 3.9.

Можливі склади

УКРАЇНА

Бущан - Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко- Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Зубков - Яремчук

Нідерланди

Стекеленбург - де Врей, Тімбер, Блінд - Думфріс, Ф. де Йонг, де Роон, Вейналдум, Вейндал - Депай, Вегхорст

Де дивитися

Поєдинок пройде в Амстердамі на "Йохан Кройф арені". Транслювати в Україні поєдинок буде ТРК "Україна" і телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок матчу о 22:00.