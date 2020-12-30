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Сегодня суд изберет меру пресечения Микитасю по новому делу

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 30 декабря, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения застройщику Максиму Микитасю. Его подозревают в заказном похищении и вымогательстве денег.

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Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Заседание назначено на 14:00. В связи с карантином, судебное заседание пройдет без посторонних. Однако суд планирует вести трансляцию процесса.

Напомним, вчера Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Его считают заказчиком похищения киевского юриста, от которого застройщик требовал 800 тысяч долларов.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сторона обвинения будет требовать от суда взять Микитася под стражу.

При этом в НАБУ назвали Микитася обличителем коррупции, заявив, что не могут оказывать на него давление.

Отметим, Микитась также является фигурантом еще одного дела в связи с завладением 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. При этом в начале декабря Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася из СИЗО. Также бывший нардеп возместил 50 млн гривен ущерба по этому делу.

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