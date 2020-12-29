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Подозрение Микитасю не связано с делами НАБУ, - полиция

Киев, Вторник 29 декабря 2020 20:27
Подозрение Микитасю не связано с делами НАБУ, - полиция
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim mikitas)
Автор: РБК-Украина

В Национальной полиции заявили, что объявление подозрения экс-главе "Укрбуду" Максиму Микитасю не связано с делами Национального антикоррупционного бюро Украины. При этом в полиции отметили, что любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что публично обнародована только часть доказательств, собранных правоохранителями в рамках досудебного расследования.

"Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Максиму Микитась в совершении тяжких преступлений - похищении человека и вымогательстве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.

Позже в НАБУ отреагировали на подозрение Микитасю. В Бюро заявили, что на обличителя коррупции могут давить.

Отметим, что в этом году в Украине начал действовать закон об обличителях коррупции, который предусматривает вознаграждение за помощь в раскрытии топ-коррупции.

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Новости Украины Общество коррупцияМикитась

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