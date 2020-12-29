ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НАБУ назвало Микитася обличителем коррупции после подозрения от полиции

Киев, Вторник 29 декабря 2020 14:47
НАБУ назвало Микитася обличителем коррупции после подозрения от полиции
Фото: Максим Микитась (facebook com maxim mikitas)
Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отреагировало на новое подозрение застройщику Максиму Микитасю. Бюро считает, что на обличителя коррупции могут давить.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице НАБУ.

Сообщается, что у НАБУ нет информации о доказательной базе, на основании которой полиция объявила Микитасю о подозрении.

"В то же время, хотим напомнить, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

В бюро отмечают, что подозрение Микитасю вызывает беспокойство о возможном "незаконном давлении" на обличителя коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.

С этого года в Украине действует закон об обличителях коррупции, который предусматривает вознаграждение за помощь в раскрытии топ-коррупции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество коррупцияНАБУМикитась

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь