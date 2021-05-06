Сегодня стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО

Сегодня стартовала регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Она продлится с 6 по 18 мая.
"С 6 до 18 мая будет проходить регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года", - говорится в сообщении.
Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:
Также могут зарегистрироваться лица, которые должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, из которых им будут зачислены результаты ВНО как оценки ГИА).
Для регистрации необходимо подготовить комплект документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).
Напомним, замглавы комитета Верховной рады по вопросам образования Сергей Колебошин заявил, что на нынешнем внешнем независимом оценивании могут изменить пороговый балл. Это будет устанавливать соответствующая группа экспертов.
Как писало РБК-Украина, несмотря на эпидемию и карантины, внешнее независимое тестирование для выпускников этого года должно пройти в запланированные сроки.