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Маски и дистанцирование. Как пройдет ВНО для школьников в этом году

Новина українською → Украина, Вторник 04 мая 2021 09:06
Маски и дистанцирование. Как пройдет ВНО для школьников в этом году Фото: в УЦОКО рассказали, как пройдет ВНО в этом году (УНИАН)
Автор: Ульяна Безпалько

Несмотря на эпидемию и карантины, внешнее независимое тестирование для выпускников этого года должно пройти в планируемый срок. Но, как и в прошлом году, школьников освободили от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации, в том числе от ВНО.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина".

ВНО необходимо только тем, кто собирается в этом году поступать в вузы.

Первое тестирование состоится через пару недель. Все участники ВНО должны соблюдать противоэпидемические мероприятия, быть в масках, иметь при себе и пользоваться антисептиками, говорит и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. На входе в пункты тестирования будут измерять температуру, а помещения будут проветриваться и дезинфицироваться.

"Во время тестирования в аудиториях будет находиться максимум по 15 участников и по два инструктора, как того требуют правила. Так, между участниками в аудитории обязательно будет соблюден принцип социального дистанцирования, который также будет обеспечено у входа в помещения пунктов тестирования", - рассказал изданию руководитель УЦОКО.

Чтобы обезопасить педагогов, работающих на ВНО, Министерство здравоохранения предложило им добровольно провакцинироваться до начала тестов. Если человек откажется, ему не запретят участвовать в проведении ВНО.

Напомним, 28 апреля вступил в силу закон, которым выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации, но они могут пройти ГИА по своему желанию.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве образования и науки допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.

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Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина