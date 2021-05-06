Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО

Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Вона триватиме з 6 до 18 травня.
"З 6 до 18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року", - сказано у повідомленні.
Право на реєстрацію у цей період мають особи, які:
Також можуть зареєструватися особи, які мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за ДПА).
Для реєстрації необхідно підготувати комплект документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).
Нагадаємо, замглави комітету Верховної ради з питань освіти Сергій Колебошин заявив, що на цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні можуть змінити пороговий бал. Це буде встановлювати відповідна група експертів.
Як писало РБК-Україна, попри епідемію і карантини, зовнішнє незалежне тестування для випускників цього року має пройти в запланований термін.