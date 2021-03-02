Бюджет Программы медгарантий составляет более 123 млрд гривен: на что пойдут средства
В Программе медицинских гарантий на этот год заложили 10 млрд гривен на помощь COVID-пациентам. В целом же бюджет программы составляет 123,5 млрд гривен.
Сумма в 123,5 млрд гривен определена в законе о госбюджете-2021.
В пределах этой суммы предусмотрены:
- почти 14 млрд гривен - на экстренную медицинскую помощь;
- 20 млрд 700 млн гривен - на первичную;
- около 10 млрд гривен - на медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
- 4 млрд 700 млн гривен - на лечение онкологических заболеваний;
- около 6 млрд гривен - на медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным;
- 3 млрд 700 млн гривен - на лечение приоритетных сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркты и инсульты;
- почти 3 млрд гривен - на лечение пациентов с почечной недостаточностью в амбулаторных условиях.
"Все тарифы в Программе медицинских гарантий-2021 увеличили в пределах тех средств, которые выделили в государственном бюджете. Тарифы отражают фактические расходы учреждений на предоставление той или иной помощи и достаточны для оказания качественной услуги", - указано в сообщении.
В программе предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг, в том числе пакет вакцинации от COVID-19.
Напомним, в программе медицинских гарантий-2021 заложили пакет вакцинации от коронавируса, который будет бесплатным для граждан.
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