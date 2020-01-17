Пристайко: сегодня станет известно, когда тела украинцев доставят из Ирана

Сегодня будет объявлено, когда тела украинских граждан, погибших в результате крушения самолета МАУ под Тегераном, вернут в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, все тела погибших украинцев ранее были идентифицированы.

"Сегодня будет сообщено, когда тела украинских граждан будут доставлены в Украину. Это требует завершения технических процессов. Максимальные компенсации возможны. Сегодня будет объявлено... Завершается консульский процесс", - заявил Пристайко.

Также он заявил, что Украина требует фиксации признания Ираном своей вины в официальном документе. По словам Пристайко, вопрос будет подниматься на заседании Совбеза ООН.

Пристайко также сказал, что представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского "Боинга".

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел сегодня готовят телефонный разговор президента Владимира Зеленского с лидером Ирана Хасаном Рухани относительно признания иранской стороной вины в крушении самолета МАУ под Тегераном.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.