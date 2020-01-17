Пристайко: сьогодні стане відомо, коли тіла українців доставлять з Ірану

Сьогодні буде оголошено, коли тіла українських громадян, загиблих в результаті краху літака МАУ під Тегераном, повернуть в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що всі тіла загиблих українців раніше були ідентифіковані.

"Сьогодні буде повідомлено, коли тіла українських громадян будуть доставлені в Україну. Це вимагає завершення технічних процесів. Максимальні можливі компенсації. Сьогодні буде оголошено... Завершується консульський процес", - заявив Пристайко.

Також він заявив, що Україна вимагає фіксації визнання Іраном своєї провини в офіційному документі. За словами Пристайко, питання буде підійматися на засіданні Радбезу ООН.

Пристайко також сказав, що представник Ірану приїде в Україну на наступному тижні для надання офіційних роз'яснень щодо катастрофи українського "Боїнга".

Крім цього, в Міністерстві закордонних справ сьогодні готують телефонну розмову президента Володимира Зеленського з лідером Ірану Хасаном Рухані щодо визнання іранською стороною провини у катастрофі літака МАУ під Тегераном.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.