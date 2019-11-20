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Сьогодні відбудуться тристоронні консультації щодо газу в форматі телеконференції

Новини » Політика     20.11.2019 - 06:46
Сьогодні відбудуться тристоронні консультації щодо газу в форматі телеконференції
Фото: Брюссель (twitter.com/EU_Commission)

Фізичну зустріч учасників виключили для економії часу

Технічна тристороння зустріч Росії, ЄС і України щодо газу відбудеться в середу в форматі телеконференції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

З посиланням на джерело в Брюсселі, повідомляється, що консультації спрямовані на підготовку наприкінці листопада міністерської тристоронньої зустрічі для обговорення умов поставок газу на Україну і його транзиту в ЄС з 1 січня 2020 року.

"Експертні консультації відбудуться у середу у форматі телеконференції, без фізичної зустрічі учасників для економії часу", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія підтримає довгострокове рішення для транзиту газу через Україну під час консультацій 20 листопада.

Нагадаємо, 8 листопада в Брюсселі відбулися Тристоронні консультації України, Російської Федерації та Європейського союзу щодо газу на рівні експертів. Під час переговорів обговорювалася підготовка нового раунду тристоронніх міністерських консультацій за контрактом на постачання і транзит російського газу через Україну в країни Євросоюзу з 1 січня 2020 року.

РБК-Україна писало, що російський "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо транзиту газу. Зокрема, "Газпром" для цього вимагає відмовитися від судових спорів та скасувати штраф в Україні.

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