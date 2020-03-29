Сегодня может состояться совещание руководства парламента с главами фракций и групп

В воскресенье, 29 марта, должно состоятся совещание руководства парламента с главами фракций и депутатских групп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ольгу Туний, пресс-секретаря главы Верховной рады Дмитрия Разумкова.

По ее словам, совещание должно состояться в 18:00.

"По информации по состоянию на сейчас, сегодня в 18:00 должно состояться совещание руководства парламента с главами фракций и групп, в рабочем режиме", - сообщила пресс-секретарь.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины на внеочередном заседании может утвердить кандидатуры троих министров, среди которых главы Минкульта, Минздрава и Минэнергетики.

Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского, однако, по словам собеседников в Раде, на данный момент решение не принято.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на народных избранников сообщали, что руководитель Минздрава Илья Емец решил уйти в отставку. В министерстве эту информацию опровергли, заявив, что Минздрав продолжает работать в усиленном режиме.