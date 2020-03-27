В Раде рассказали о повестке дня внеочередного заседания

Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

На заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на внеочередном заседании Верховной рады будет рассматриваться пакет антикризисных мер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Кравчук в Facebook.

По ее словам, комитетам нужно 1-2 дня для того, чтобы подготовить законопроекты для рассмотрения депутатов.

"Какие еще вопросы могут быть в повестке дня? Пакет антикризисных мер, депутатский законопроект, который сейчас финализуется в комитете по вопросам экономического развития (экономические стимулы, налоговые послабления для бизнеса и социальная поддержка незащищенных граждан), законопроект о медицинские "офлейблы", усиление ответственности спекулянтов в сфере продаж медицинских средств", - заявила Кравчук

Кроме того, на заседании могут быть рассмотрены кадровые вопросы.

"Не исключено - кадровые вопросы, о которых сообщим чуть позже", - заявила Кравчук.

Также к заседанию готовят законопроекты по секвестру государственного бюджета и созданию стабилизационного фонда.

Напомним, внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник, 30 марта. Решение о переносе внеочередного заседания на эту дату, по словам Зеленского, связано с подготовкой еще ряда законопроектов по противодействию распространения коронавируса.