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Сегодня состоится заседание Совета Россия-НАТО: Украина в повестке дня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Главной темой переговоров будет возможное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Альянс готов вести переговоры с Москвой о повышении открытости в отношении военных учений и избежании случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также о контроле над вооружениями в отношении ракет в Европе, сообщили дипломаты НАТО.

Впрочем, многие требования России, изложенные в двух проектах договоров в декабре, являются неприемлемыми, включая призывы сократить деятельность Альянса до уровня 1990-х годов и обещание не принимать новых членов.

"Давайте проясним: действия России ускорили этот кризис. Мы стремимся использовать дипломатию для деэскалации ситуации", - заявила представитель США при НАТО Джулианна Смит.

Напомним, в США заявили, что Москва приготовила план внутренней дестабилизации Украины.

Отметим, США видят в действиях России намерение напасть на Украину.

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