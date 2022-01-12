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Сьогодні відбудеться засідання Ради Росія-НАТО: Україна в порядку денному

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. Головною темою переговорів буде можливе вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Альянс готовий вести переговори з Москвою про підвищення відкритості щодо військових навчань і уникнення випадкових зіткнень, які можуть спровокувати конфлікт, а також про контроль над озброєннями щодо ракет у Європі, повідомили дипломати НАТО.

Втім, багато вимог Росії, викладені в двох проєктах договорів у грудні, є неприйнятними, включаючи заклики скоротити діяльність Альянсу до рівня 1990-х років і обіцянку не приймати нових членів.

"Давайте прояснимо: дії Росії прискорили цю кризу. Ми прагнемо використовувати дипломатію для деескалації ситуації", - заявила представник США при НАТО Джуліанна Сміт.

Нагадаємо, у США заявили, що Москва приготувала план внутрішньої дестабілізації України.

Зазначимо, США бачать у діях Росії намір напасти на Україну.

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