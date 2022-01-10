UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Альянса.

Стефанишина примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина, которое пройдет под председательством генерального секретаря НАТО.

По итогам Столтенберг и Стефанишина проведут совместную пресс-конференцию, говорится в сообщении.

Напомним, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. 12 января пройдет заседание Совета РФ-НАТО в Брюсселе. А 13 января в Вене пройдет диалог с Евросоюзом, в частности с ОБСЕ.

Добавим, что США не ожидают больших результатов от переговоров с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОУкраина