Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанішину.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Альянсу .

За підсумками Столтенберг та Стефанішина проведуть спільну пресконференцію, йдеться у повідомленні.

Стефанішина візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна, яке відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, що переговори Росії й США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві. 12 січня пройде засідання Ради РФ-НАТО в Брюсселі. А 13 січня у Відні пройде діалог з Євросоюзом, зокрема з ОБСЄ.

Додамо, що США не очікують великих результатів від переговорів з Росією.