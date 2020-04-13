Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа" с Зеленским, - источник

Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Вместе с тем, источник сообщил, что заседание состоится в 17:00, после внеочередного заседания Рады.

"Считаю, что мы должны обсудить нашу политическую стратегию, если мы говорим о голосовании за закон о банках", - сообщил источник.

По словам собеседника агентства, президент Владимир Зеленский хочет услышать объяснения от депутатов по сверхбольшому количеству поправок к "антиколомойському" закону.

"Сейчас есть много разговоров о том, есть ли монобольшинство в парламенте или его нет... Я думаю, что тысячи поправок точно не способствуют принятию закона. Откровенный разговор должен был произойти и с участием президента. Ведь все же президент и команда людей, которых он выбрал, рекомендовала этих людей во фракцию", - добавил источник.

Напомним, на сайте Верховной рады Украины опубликован доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.

Вместе с тем, профильный комитет Рады утвердил проект изменений в бюджет Украины на 2020.

Ранее Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом. В частности, в процессе подготовки изменений в госбюджет вопросы обсуждались с МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте изменений в государственный бюджет заложен дефицит на уровне 298 млрд, или 7,5 % ВВП.

Добавим, во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч поправок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.