Сегодня состоится еще одно внеочередное заседание Рады

Фото: Дмитрий Разумков (РБК - Украина)

Заседание состоится сразу после завершения текущего пленарного заседания

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 13 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

В частности, во время заседания планируется рассмотреть вопрос о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

"В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента Верховной рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 13 мая 2020 года сразу после завершения внеочередного пленарного заседания", - говорится в распоряжении

Сегодня утром Разумков открыл внеочередное заседание парламента. На протяжение дня депутаты приняли ряд важных решений. Среди прочего, Рада окончательно приняла закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ, устранила налоговую дискриминацию для ФЛП и продлила действие налоговых льгот на период карантина.

Также сообщалось, что сразу после принятия закона о банках внефракционный депутат Антон Поляков зарегистрировал проект постановления о признании недействительными результатов голосования. До рассмотрения данного проекта постановления в сессионном зале подписание закона заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.