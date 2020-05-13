Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Ради

Фото: Дмитро Разумков (РБК- Україна)

Засідання відбудеться відразу після завершення поточного пленарного засідання

Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 13 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

Зокрема, під час засідання планується розглянути питання про продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

"У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 травня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання", - йдеться у розпорядженні.

Сьогодні вранці Разумков відкрив позачергове засідання парламенту. Протягом дня депутати ухвалили низку важливих рішень. Серед іншого, Рада остаточно прийняла закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ, усунула податкову дискримінацію для ФОП і продовжила дію податкових пільг на період карантину.

Також повідомлялося, що відразу після прийняття закону про банки позафракційний депутат Антон Поляков зареєстрував проект постанови про визнання недійсними результати голосування. До розгляду цього проекту постанови у сесійній залі підписання закону заблоковано для голови парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.