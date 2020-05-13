ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Ради

Новини » Політика     13.05.2020 - 18:15
Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Ради
Фото: Дмитро Разумков (РБК- Україна)

Засідання відбудеться відразу після завершення поточного пленарного засідання

Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 13 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

Зокрема, під час засідання планується розглянути питання про продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

"У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 травня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання", - йдеться у розпорядженні.

Сьогодні вранці Разумков відкрив позачергове засідання парламенту. Протягом дня депутати ухвалили низку важливих рішень. Серед іншого, Рада остаточно прийняла закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ, усунула податкову дискримінацію для ФОП і продовжила дію податкових пільг на період карантину.

Також повідомлялося, що відразу після прийняття закону про банки позафракційний депутат Антон Поляков зареєстрував проект постанови про визнання недійсними результати голосування. До розгляду цього проекту постанови у сесійній залі підписання закону заблоковано для голови парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Теги Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся