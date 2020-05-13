Рада устранила налоговую дискриминацию для ФЛП

Фото: заседание Рады (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

За закон проголосовали 321 нардеп

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2216, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП, передает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект "О внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" проголосовал 321 парламентарий.

В частности, речь идет о возможности не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде.

Напомним, в ноябре 2019 года комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП.

Также РБК-Украина писало, что парламент одобрил во втором чтении законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Законом продлевается еще на месяц освобождение ФЛП от ЕСВ за себя.