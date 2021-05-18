Сегодня Рада рассмотрит увольнение трех министров. Разумков созвал заседание

Об этом Разумков сообщил в Faсebook.

"Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00. На нем рассмотрим три вопроса: об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; об увольнении министра инфраструктуры; об увольнении министра здравоохранения", - написал Разумков.

Напомним, по информации РБК-Украина, Криклий и Петрашко написали заявления после того, как их об этом попросил президент Владимир Зеленский.

Как известно, Степанов отказался уходить с поста добровольно.

РБК-Украина писало, что на заседании фракции "Слуги народа" в Верховной Раде кандидатом на пост главы Минздрава вместо Максима Степанова утвердили главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.