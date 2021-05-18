Сьогодні Рада розгляне звільнення трьох міністрів. Разумков скликав засідання
Голова Верховної ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту. Розглянуть відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія, економіки Ігоря Петрашка та охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це Разумков повідомив у Faсebook.
Засіданння пройде о 16:00.
"Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00. На ньому розглянемо три питання: про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; про звільнення міністра інфраструктури; про звільнення міністра охорони здоров'я", - написав Разумков.
Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, Криклій і Петрашко написали заяви після того, як їх про це попросив президент Володимир Зеленський.
Як відомо, Степанов відмовився йти з посади добровільно.
РБК-Україна писало, що на засіданні фракції "Слуги народу" у Верховній Раді кандидатом на пост глави МОЗ замість Максима Степанова затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.