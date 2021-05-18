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Сьогодні Рада розгляне звільнення трьох міністрів. Разумков скликав засідання

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Вівторок 18 травня 2021 09:30
Сьогодні Рада розгляне звільнення трьох міністрів. Разумков скликав засідання Фото: Рада розгляне звільнення міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Верховної ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту. Розглянуть відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія, економіки Ігоря Петрашка та охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це Разумков повідомив у Faсebook.

Засіданння пройде о 16:00.

"Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00. На ньому розглянемо три питання: про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; про звільнення міністра інфраструктури; про звільнення міністра охорони здоров'я", - написав Разумков.

Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, Криклій і Петрашко написали заяви після того, як їх про це попросив президент Володимир Зеленський.

Як відомо, Степанов відмовився йти з посади добровільно.

РБК-Україна писало, що на засіданні фракції "Слуги народу" у Верховній Раді кандидатом на пост глави МОЗ замість Максима Степанова затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

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