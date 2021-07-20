Сегодня Рада проведет внеочередное заседание. Планируют отменить ряд решений по судебной реформе

Депутаты планируют внести проекты постановлений об отмене решений о голосовании Верховной рады относительно судебной реформы.
В частности, на рассмотрение вынесут следующие документы:
3711-д - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины закона О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
5068-П - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия"
5069-П - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины от 14 июля 2021 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта Закона О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.
Кроме того, на рассмотрение вынесут Проект постановления 3822-П - об отмене решение Верховной рады Украины о принятии во втором чтении и в целом закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".