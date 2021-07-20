Сегодня Рада проведет внеочередное заседание. Планируют отменить ряд решений по судебной реформе
Народные депутаты собираются сегодня на внеочередное заседание. Оно начнется в 14:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
Депутаты планируют внести проекты постановлений об отмене решений о голосовании Верховной рады относительно судебной реформы.
В частности, на рассмотрение вынесут следующие документы:
- 3711-д - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины закона О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
- 5068-П - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия"
- 5069-П - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины от 14 июля 2021 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта Закона О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.
Кроме того, на рассмотрение вынесут Проект постановления 3822-П - об отмене решение Верховной рады Украины о принятии во втором чтении и в целом закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".
Как сообщила РБК-Украина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, эти постановления необходимо отменить, ведь они блокируют проведение судебной реформы.
По словам главы партии СН, созвать внеочередное заседание Рады попросил президент Владимир Зеленский.