Сьогодні Рада проведе позачергове засідання. Планують розглянути низку рішень по судовій реформі

Депутати планують розгянути проекти постанов про скасування рішень щодо голосування Верховної ради щодо судової реформи.
Зокрема, на розгляд винесуть наступні документи:
3711-д - Проект постанови про скасування рішення Верховної ради України про повторне прийняття в цілому з урахуванням пропозицій президента України закону про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
5068-П - Проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя"
5069-П - Проект постанови про скасування рішення Верховної ради України від 14 липня 2021 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.
Крім того, на розгляд винесуть Проект постанови 3822-П - про скасування рішення Верховної ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".