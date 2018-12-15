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Сьогодні пройде Об'єднавчий собор українських церков

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 08:00
Сьогодні пройде Об'єднавчий собор українських церков
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

В Україні створюють автокефальну помісну церкву

Сьогодні в соборі Святої Софії пройде Об'єднавчий собор українських церков, який проголосить створення єдиної автокефальної церкви. Офіційна частина розпочнеться орієнтовно о 10:00.

Зазначимо, сьогоднішній Собор є останнім кроком до об'єднання православних церков. Нова церква буде самокерованою, адміністративно незалежною і канонічно рівною іншим. У той же час останньою інстанцією щодо спірних питань буде Вселенський патріархат.

Очікується, що учасники Собору - представники УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частково УПЦ Московського патріархату - оберуть предстоятеля і затвердять статут.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій ще в жовтні в листах до предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія просив їх не претендувати на пост глави нової церкви на Об'єднавчому соборі.

Вчора також повідомлялося, що УПЦ Московського патріархату, яка заборонила своїм ієрархам брати участь у Соборі, не буде влаштовувати провокаці.

 

 

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